09 октября 2022
08 октября 2022

Губернатор Моор обратился к тюменцам, уезжающим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень
Проводы мобилизованных проходят на Центральной площади Тюмени Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев разбить врага на Донбассе. Об этом он заявил на проводах мобилизованных земляков, которые проходят в эти минуты на Центральной площади Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Если вы не разобьете врага на Донбассе, он придет в наши города. Сегодня вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей — все что по-настоящему дорого настоящему мужчине. Мы, работая в тылу, сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о ваших семьях. Будьте стойкими и смелыми как наши предки. Когда вы вернетесь домой с победой, мы соберем самый большой оркестр и пройдет победным маршем по центру Тюмени. Слава вам, непобедимым защитникам Отечества», — обратился Моор к землякам.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что в Тюменской области план по мобилизованным выполнен.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев разбить врага на Донбассе. Об этом он заявил на проводах мобилизованных земляков, которые проходят в эти минуты на Центральной площади Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Если вы не разобьете врага на Донбассе, он придет в наши города. Сегодня вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей — все что по-настоящему дорого настоящему мужчине. Мы, работая в тылу, сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о ваших семьях. Будьте стойкими и смелыми как наши предки. Когда вы вернетесь домой с победой, мы соберем самый большой оркестр и пройдет победным маршем по центру Тюмени. Слава вам, непобедимым защитникам Отечества», — обратился Моор к землякам. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что в Тюменской области план по мобилизованным выполнен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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