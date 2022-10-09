Губернатор Моор обратился к тюменцам, уезжающим на СВО

Проводы мобилизованных проходят на Центральной площади Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев разбить врага на Донбассе. Об этом он заявил на проводах мобилизованных земляков, которые проходят в эти минуты на Центральной площади Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Если вы не разобьете врага на Донбассе, он придет в наши города. Сегодня вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей — все что по-настоящему дорого настоящему мужчине. Мы, работая в тылу, сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о ваших семьях. Будьте стойкими и смелыми как наши предки. Когда вы вернетесь домой с победой, мы соберем самый большой оркестр и пройдет победным маршем по центру Тюмени. Слава вам, непобедимым защитникам Отечества», — обратился Моор к землякам.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что в Тюменской области план по мобилизованным выполнен.