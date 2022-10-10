Бастрыкин поручил возбудить дело об убийстве мирных жителей Купянска

10 октября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

В СК уверяют, что причастные к пыткам и убийствам в Купянске будут привлечены к ответственности Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. Это произошло после публикации бывшего командира нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) видео с телами убитых мирных жителей города. Об этом сообщили в СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. В ведомстве отметили, что следователи СК РФ примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а все лица, причастные к пыткам и убийствам будут привлечены к ответственности. Ранее бывший командир нацбатальона «Азов»* в социальных сетях опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске. Он утверждал, что к убийству мирных жителей причастны ВС РФ. Однако в Следственном комитете отметили, что внутренние параметры видео указывают на то, что съемка велась 9 октября, в период когда населенный пункт находился под контролем ВСУ. «Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — заключили в СК РФ. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. Это произошло после публикации бывшего командира нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) видео с телами убитых мирных жителей города. Об этом сообщили в СК РФ. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. В ведомстве отметили, что следователи СК РФ примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а все лица, причастные к пыткам и убийствам будут привлечены к ответственности. Ранее бывший командир нацбатальона «Азов»* в социальных сетях опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске. Он утверждал, что к убийству мирных жителей причастны ВС РФ. Однако в Следственном комитете отметили, что внутренние параметры видео указывают на то, что съемка велась 9 октября, в период когда населенный пункт находился под контролем ВСУ. «Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — заключили в СК РФ. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.