Диетолог Ковальчук перечислил смертельно опасные способы похудения

Диетолог Ковальчук: мочегонные средства для похудения смертельно опасны

11 октября 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Мочегонные и слабительные являются опасными средствами для похудения, считает Алексей Ковальков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Употребление мочегонных и слабительных средств для того, чтобы снизить вес, может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. «У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Выявляется это порой при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени. И никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы», — объяснил Алексей Ковальков. По словам диетолога, мочегонные и слабительные средства никак не могут повлиять на жировую ткань. «Это просто народная глупость, потому что любой мало-мальски образованный человек, который хотя бы анатомию в школе изучал, знает, что нет соустья (соединение, — прим. URA.RU) между жировой тканью и, допустим, кишечником. Или сосуда между подкожно-жировой клетчаткой и мочевым пузырем. Поэтому, каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник? На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам и возникают такие мифы», — подчеркнул Ковальков. Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал про опасность длительного голодания для снижения веса. У человека повышается токсическая нагрузка на печень, замедляются обменные процессы, организм начинает питаться собственными тканями, в результате чего страдает сердце. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Употребление мочегонных и слабительных средств для того, чтобы снизить вес, может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. «У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Выявляется это порой при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени. И никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы», — объяснил Алексей Ковальков. По словам диетолога, мочегонные и слабительные средства никак не могут повлиять на жировую ткань. «Это просто народная глупость, потому что любой мало-мальски образованный человек, который хотя бы анатомию в школе изучал, знает, что нет соустья (соединение, — прим. URA.RU) между жировой тканью и, допустим, кишечником. Или сосуда между подкожно-жировой клетчаткой и мочевым пузырем. Поэтому, каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник? На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам и возникают такие мифы», — подчеркнул Ковальков. Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал про опасность длительного голодания для снижения веса. У человека повышается токсическая нагрузка на печень, замедляются обменные процессы, организм начинает питаться собственными тканями, в результате чего страдает сердце.