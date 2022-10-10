В Свердловской области нашли опасных личинок на деревьях. Фото

10 октября 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

На стволах деревьев на лесозаготовительном участке в Североуральске нашли много личинок жуков-усачей (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На одном из лесозаготовительных участков в Североуральске (Свердловская область) нашли личинки Черных еловых малых усачей, которые вредят деревьям. Владельцу участка вынесли предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные правила. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Россельхознадзора. «Специалист ведомства провел контрольное карантинное фитосанитарное обследование нижнего склада (технологическая позиция, на которой производится первичная переработка древесины, — прим. ред.) площадью 7,9 га, принадлежащего юридическому лицу в Североуральске. Выявлен карантинный вредитель леса — личинка Черного елового малого усача», — говорится в сообщении ведомства. Наличие карантинного вредителя свидетельствует о том, что в регионе плохо работают над ликвидацией очага вредителя. Компании выдали предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные требования. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед. Его изготовили в домашних условиях. На древесине оказалось много личинок жуков-усачей Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

На одном из лесозаготовительных участков в Североуральске (Свердловская область) нашли личинки Черных еловых малых усачей, которые вредят деревьям. Владельцу участка вынесли предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные правила. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Россельхознадзора. «Специалист ведомства провел контрольное карантинное фитосанитарное обследование нижнего склада (технологическая позиция, на которой производится первичная переработка древесины, — прим. ред.) площадью 7,9 га, принадлежащего юридическому лицу в Североуральске. Выявлен карантинный вредитель леса — личинка Черного елового малого усача», — говорится в сообщении ведомства. Наличие карантинного вредителя свидетельствует о том, что в регионе плохо работают над ликвидацией очага вредителя. Компании выдали предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные требования. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед. Его изготовили в домашних условиях.