В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

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Завод Tentorium Rulan. Пермь, пчеловодство, банка меда, завод тенториум, TENTORIUM RULAN
Мужчина привез мед без заводской упаковки и маркировки Фото:

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Гражданин Таджикистана в ручной клади ввез небезопасный мед на территорию Свердловской области. Вся продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении.

Мужчина нарушил ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии таможенного союза №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области разрешили продавать зараженные сливы. Товар привезли из Казахстана.

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Специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Гражданин Таджикистана в ручной клади ввез небезопасный мед на территорию Свердловской области. Вся продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Мужчина нарушил ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии таможенного союза №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области разрешили продавать зараженные сливы. Товар привезли из Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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