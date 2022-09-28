В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Гражданин Таджикистана в ручной клади ввез небезопасный мед на территорию Свердловской области. Вся продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении.
Мужчина нарушил ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии таможенного союза №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области разрешили продавать зараженные сливы. Товар привезли из Казахстана.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo