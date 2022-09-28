В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

28 сентября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Мужчина привез мед без заводской упаковки и маркировки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Гражданин Таджикистана в ручной клади ввез небезопасный мед на территорию Свердловской области. Вся продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Мужчина нарушил ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии таможенного союза №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области разрешили продавать зараженные сливы. Товар привезли из Казахстана.

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора в аэропорту Кольцово 27 сентября обнаружили и изъяли у гражданина из Таджикистана опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Гражданин Таджикистана в ручной клади ввез небезопасный мед на территорию Свердловской области. Вся продукция изъята и уничтожена», — говорится в сообщении. Мужчина нарушил ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии таможенного союза №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области разрешили продавать зараженные сливы. Товар привезли из Казахстана.