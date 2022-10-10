Офицер США обвинил киевские власти в геноциде русских на Украине

Экс-разведчик США Риттер обвинил киевский режим в геноциде русскоязычного населения на Украине

10 октября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

По словам Скотта Риттера, геноцид русских начался еще в 2014 году Фото: starbiography.ru Геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры», — рассказал военный в эфире YouTube-канала Judging Fr.eedom. Скотт Риттер подчеркнул, что киевские власти годами вводили запреты «против сего российского». Он напомнил случаи, когда на Украине вводились законы, запрещающие русский язык и культуру. Ранее Скотт Риттер говорил о том, что России удастся успешно завершить спецоперацию на Украине, однако это будет дорого стоить для участников конфликта. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Украина не отступит, либо НАТО не исчерпает свою способность продолжать снабжать украинскую армию.

Геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры», — рассказал военный в эфире YouTube-канала Judging Fr.eedom. Скотт Риттер подчеркнул, что киевские власти годами вводили запреты «против сего российского». Он напомнил случаи, когда на Украине вводились законы, запрещающие русский язык и культуру. Ранее Скотт Риттер говорил о том, что России удастся успешно завершить спецоперацию на Украине, однако это будет дорого стоить для участников конфликта. По его словам, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Украина не отступит, либо НАТО не исчерпает свою способность продолжать снабжать украинскую армию.