Бывший офицер разведки США: Россия успешно завершит спецоперацию

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, СВО, наемники
Спецоперация будет иметь непрерывные фазы, считает экс-офицер разведки США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия успешно завершит спецоперацию на Украине, но это будет дорого стоить для участников конфликта. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший.

«[Спецоперация] будет иметь непрерывные новые фазы, пока Украина либо не отступит, либо НАТО не исчерпает свою способность продолжать снабжать украинскую армию. Россия успешно завершит спецоперацию, но это дорого обойдется сторонам», — цитирует Риттера Press TV.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили ЛНР, взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее украинская армия потеряла более 120 бойцов и 12 танков за сутки на на Николаево-Криворожском направлении, передает RT. Украине помогают страны Запада, которые отправляют туда оружие и оказывают финансовую помощь Киеву.

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Россия успешно завершит спецоперацию на Украине, но это будет дорого стоить для участников конфликта. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший. «[Спецоперация] будет иметь непрерывные новые фазы, пока Украина либо не отступит, либо НАТО не исчерпает свою способность продолжать снабжать украинскую армию. Россия успешно завершит спецоперацию, но это дорого обойдется сторонам», — цитирует Риттера Press TV. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили ЛНР, взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее украинская армия потеряла более 120 бойцов и 12 танков за сутки на на Николаево-Криворожском направлении, передает RT. Украине помогают страны Запада, которые отправляют туда оружие и оказывают финансовую помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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