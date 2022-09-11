Бывший офицер разведки США: Россия успешно завершит спецоперацию

Спецоперация будет иметь непрерывные фазы, считает экс-офицер разведки США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия успешно завершит спецоперацию на Украине, но это будет дорого стоить для участников конфликта. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший.

«[Спецоперация] будет иметь непрерывные новые фазы, пока Украина либо не отступит, либо НАТО не исчерпает свою способность продолжать снабжать украинскую армию. Россия успешно завершит спецоперацию, но это дорого обойдется сторонам», — цитирует Риттера Press TV.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили ЛНР, взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее украинская армия потеряла более 120 бойцов и 12 танков за сутки на на Николаево-Криворожском направлении, передает RT. Украине помогают страны Запада, которые отправляют туда оружие и оказывают финансовую помощь Киеву.