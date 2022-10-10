Пермяк засудил ПФР за неназначенную пенсию

Специальный стаж работы пермяку не подтверждали работодатели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Перми засудил Пенсионный Фонд России за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы пермяка с тяжелыми условиями труда, из-за этого он не мог получить страховую пенсию по старости, которую имеют право назначить раньше обычного срока. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: признать решения ГУ — Управления Пенсионного фонда РФ в Свердловском районе Перми незаконными в части невключения периодов работы Михеева А.К. в специальный стаж по списку №: прорабом в МП „Курс“ при СМУ УВД Пермского облисполкома, прорабом в ИЧП „Мехюр“, мастером СМР в ООО „Стройтехкомплект“», — говорится в решении. Истцу отказали во включении в специальный стаж период работы каменщиком в строительном управлении.

В суде представитель ответчика просил требования не удовлетворять, так как истец отозвал несколько заявлений о назначении пенсии, которые сам и подавал. Помимо этого, в фонде указали, что специальный стаж работы пермяка не подтверждали работодатели. В суде житель Перми смог доказать, что имеет специальный стаж в несколько лет.