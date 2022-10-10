Трасс созывает экстренное заседание лидеров НАТО из-за России

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни», — говорится в материале. По словам Трасс, эта встреча — шанс подтвердить единство позиции против боевых действий.
10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов с целью поражения систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент Владимир Зеленский после начала ракетных обстрелов объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Воздушная тревога в Киеве возобновлялась также и вечером. При этом глава РФ Владимир Путин пообещал продолжить бить по Украине, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. «Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни», — говорится в материале. По словам Трасс, эта встреча — шанс подтвердить единство позиции против боевых действий. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов с целью поражения систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент Владимир Зеленский после начала ракетных обстрелов объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Воздушная тревога в Киеве возобновлялась также и вечером. При этом глава РФ Владимир Путин пообещал продолжить бить по Украине, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре.