Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине

10 октября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал жителей не уезжать из страны Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях», — написал он. Зеленский уточнил, что в город лучше не уезжать без необходимости. В настоящий момент перекрыты центральные улицы столицы Украины. Также работу проводят и спасательные и правоохранительные органы. Ранее прозвучали взрывы по всей Украине. О них сообщили во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Главы территорий призывают граждан не покидать территории и оставаться в укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях», — написал он. Зеленский уточнил, что в город лучше не уезжать без необходимости. В настоящий момент перекрыты центральные улицы столицы Украины. Также работу проводят и спасательные и правоохранительные органы. Ранее прозвучали взрывы по всей Украине. О них сообщили во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Главы территорий призывают граждан не покидать территории и оставаться в укрытиях.