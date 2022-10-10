Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский призвал жителей не уезжать из страны Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях», — написал он. Зеленский уточнил, что в город лучше не уезжать без необходимости. В настоящий момент перекрыты центральные улицы столицы Украины. Также работу проводят и спасательные и правоохранительные органы.

Ранее прозвучали взрывы по всей Украине. О них сообщили во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Главы территорий призывают граждан не покидать территории и оставаться в укрытиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях», — написал он. Зеленский уточнил, что в город лучше не уезжать без необходимости. В настоящий момент перекрыты центральные улицы столицы Украины. Также работу проводят и спасательные и правоохранительные органы. Ранее прозвучали взрывы по всей Украине. О них сообщили во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Главы территорий призывают граждан не покидать территории и оставаться в укрытиях.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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