Владимир Зеленский призвал жителей не уезжать из страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях», — написал он. Зеленский уточнил, что в город лучше не уезжать без необходимости. В настоящий момент перекрыты центральные улицы столицы Украины. Также работу проводят и спасательные и правоохранительные органы.
Ранее прозвучали взрывы по всей Украине. О них сообщили во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. Главы территорий призывают граждан не покидать территории и оставаться в укрытиях.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер