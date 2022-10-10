10 октября 2022

Курганского криминального авторитета оставили за решеткой по решению суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского криминального лидера суд оставил в СИЗО Фото:

В Курганском областном суде состоялось заседание по мере пресечения для криминального лидера Евгения Петрова (по прозвищу Петренок). 51-летнего курганца оставили под стражей еще на полгода, сообщили URA.RU в суде.

«Петрову продлили меру пресечения содержания под стражей на 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе областного суда 11 октября по окончании заседания. Срок содержания продлен по 3 апреля 2023 года.

Петрова обвиняют в вымогательстве с применением силы и занятии высшего положения в преступном сообществе. Задержание Петрова силовыми структурами по подозрению в покровительстве лицам, которые занимались преступной деятельностью, состоялось в конце сентября 2021 года.

Уголовное дело в отношении Петрова о занятии высшего положения в преступной иерархии передали в суд. По версии следствия «в период с 2003 по 2021 годы 51-летний житель Кургана [Евгений Петров], получив криминальный статус так называемого „положенца“ и признание в преступной среде, управлял ею, пропагандируя „воровские правила и традиции“. Курганец организовал сбор денежных средств и пополнял ими общую материальную базу».

Также следователи считают, что Петров отвечал за «разрешение споров и конфликтов, возникавших между гражданами и различными субъектами преступной иерархии региона». Обвиняемому по инкриминируемым статьям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В Курганском областном суде состоялось заседание по мере пресечения для криминального лидера Евгения Петрова (по прозвищу Петренок). 51-летнего курганца оставили под стражей еще на полгода, сообщили URA.RU в суде. «Петрову продлили меру пресечения содержания под стражей на 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе областного суда 11 октября по окончании заседания. Срок содержания продлен по 3 апреля 2023 года. Петрова обвиняют в вымогательстве с применением силы и занятии высшего положения в преступном сообществе. Задержание Петрова силовыми структурами по подозрению в покровительстве лицам, которые занимались преступной деятельностью, состоялось в конце сентября 2021 года. Уголовное дело в отношении Петрова о занятии высшего положения в преступной иерархии передали в суд. По версии следствия «в период с 2003 по 2021 годы 51-летний житель Кургана [Евгений Петров], получив криминальный статус так называемого „положенца“ и признание в преступной среде, управлял ею, пропагандируя „воровские правила и традиции“. Курганец организовал сбор денежных средств и пополнял ими общую материальную базу». Также следователи считают, что Петров отвечал за «разрешение споров и конфликтов, возникавших между гражданами и различными субъектами преступной иерархии региона». Обвиняемому по инкриминируемым статьям может грозить до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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