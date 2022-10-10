10 октября 2022

Подростки испортили имущество парка в пермском городе. Фото, видео

В Кунгуре подростки изрезали баннеры с историей местного парка
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, ремонтные работы, цпкио, подростки, строительные работы, благоустройство парка
Подростки изрезали несколько баннеров в парке Фото:

В Кунгуре (Пермский край) в местном городском парке подростки испортили приветственные баннеры с историей парка. Вандалы ночью изрезали большую часть плакатов, которые были изготовлены для жителей и гостей города, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с субботы на воскресенье двое малолетних подростков просто исполосовали ножом (возможно, канцелярским) не просто баннеры, а баннеры, которые мы изготавливали и вешали для жителей и гостей города с историей возникновения парка», — говорится в группе. Несколько баннеров закрывали собой фонтан, еще один висел на входе в парк.

Руководство парка отмечает, что пока не знает, чем закрыть фонтан, возможно, его заколотят досками. В группе также опубликована запись с камер видеонаблюдения, где видно, как два молодых человека портят городское имущество, и фото с последствиями. Администрация парка просит провести беседу с подростками, если их удастся найти.

Изрезан приветственный баннер у входа в парк
Часть изрезанных баннеров закрывала фонтан

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В Кунгуре (Пермский край) в местном городском парке подростки испортили приветственные баннеры с историей парка. Вандалы ночью изрезали большую часть плакатов, которые были изготовлены для жителей и гостей города, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте». «В ночь с субботы на воскресенье двое малолетних подростков просто исполосовали ножом (возможно, канцелярским) не просто баннеры, а баннеры, которые мы изготавливали и вешали для жителей и гостей города с историей возникновения парка», — говорится в группе. Несколько баннеров закрывали собой фонтан, еще один висел на входе в парк. Руководство парка отмечает, что пока не знает, чем закрыть фонтан, возможно, его заколотят досками. В группе также опубликована запись с камер видеонаблюдения, где видно, как два молодых человека портят городское имущество, и фото с последствиями. Администрация парка просит провести беседу с подростками, если их удастся найти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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