В Кунгуре подростки изрезали баннеры с историей местного парка

Подростки изрезали несколько баннеров в парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) в местном городском парке подростки испортили приветственные баннеры с историей парка. Вандалы ночью изрезали большую часть плакатов, которые были изготовлены для жителей и гостей города, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с субботы на воскресенье двое малолетних подростков просто исполосовали ножом (возможно, канцелярским) не просто баннеры, а баннеры, которые мы изготавливали и вешали для жителей и гостей города с историей возникновения парка», — говорится в группе. Несколько баннеров закрывали собой фонтан, еще один висел на входе в парк.

Руководство парка отмечает, что пока не знает, чем закрыть фонтан, возможно, его заколотят досками. В группе также опубликована запись с камер видеонаблюдения, где видно, как два молодых человека портят городское имущество, и фото с последствиями. Администрация парка просит провести беседу с подростками, если их удастся найти.

Изрезан приветственный баннер у входа в парк «Кунгурский городской парк» в vk.com