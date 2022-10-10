В Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова

Мэрию Бакала Саткинского района (Челябинская область) ночью 10 октября неизвестные пытались забросать коктейлем Молотова. Информация об атаке на мэрию появилась в социальных сетях.
«Минувшей ночью злоумышленники разбили окна мэрии Бакала. После этого кинули во внутрь здания два коктейля Молотова», — сообщает telegram-канал SHOT.
Источник отметил, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа. Он самостоятельно сумел потушить разгорающееся пламя. В итоге от действий экстремистов в одной из комнат мэрии Бакала оплавился линолеум и пострадал стенд.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до пресс-службы администрации Саткинского района не удалось.
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