В Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова

11 октября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В окна мэрии Бакала кинули две бутылки с зажигательной смесью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрию Бакала Саткинского района (Челябинская область) ночью 10 октября неизвестные пытались забросать коктейлем Молотова. Информация об атаке на мэрию появилась в социальных сетях. «Минувшей ночью злоумышленники разбили окна мэрии Бакала. После этого кинули во внутрь здания два коктейля Молотова», — сообщает telegram-канал SHOT. Источник отметил, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа. Он самостоятельно сумел потушить разгорающееся пламя. В итоге от действий экстремистов в одной из комнат мэрии Бакала оплавился линолеум и пострадал стенд. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до пресс-службы администрации Саткинского района не удалось.

Мэрию Бакала Саткинского района (Челябинская область) ночью 10 октября неизвестные пытались забросать коктейлем Молотова. Информация об атаке на мэрию появилась в социальных сетях. «Минувшей ночью злоумышленники разбили окна мэрии Бакала. После этого кинули во внутрь здания два коктейля Молотова», — сообщает telegram-канал SHOT. Источник отметил, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа. Он самостоятельно сумел потушить разгорающееся пламя. В итоге от действий экстремистов в одной из комнат мэрии Бакала оплавился линолеум и пострадал стенд. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до пресс-службы администрации Саткинского района не удалось.