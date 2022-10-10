10 октября 2022

В Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
В окна мэрии Бакала кинули две бутылки с зажигательной смесью Фото:

Мэрию Бакала Саткинского района (Челябинская область) ночью 10 октября неизвестные пытались забросать коктейлем Молотова. Информация об атаке на мэрию появилась в социальных сетях.

«Минувшей ночью злоумышленники разбили окна мэрии Бакала. После этого кинули во внутрь здания два коктейля Молотова», — сообщает telegram-канал SHOT.

Источник отметил, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа. Он самостоятельно сумел потушить разгорающееся пламя. В итоге от действий экстремистов в одной из комнат мэрии Бакала оплавился линолеум и пострадал стенд.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до пресс-службы администрации Саткинского района не удалось.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Мэрию Бакала Саткинского района (Челябинская область) ночью 10 октября неизвестные пытались забросать коктейлем Молотова. Информация об атаке на мэрию появилась в социальных сетях. «Минувшей ночью злоумышленники разбили окна мэрии Бакала. После этого кинули во внутрь здания два коктейля Молотова», — сообщает telegram-канал SHOT. Источник отметил, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа. Он самостоятельно сумел потушить разгорающееся пламя. В итоге от действий экстремистов в одной из комнат мэрии Бакала оплавился линолеум и пострадал стенд. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до пресс-службы администрации Саткинского района не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...