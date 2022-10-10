Семья из Казахстана переехала в Курган по программе переселения

Женщина с сыновьями переехала из Казахстана в Курганскую область и устроилась в финансовую компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Дрягиных переехала из Степногорска (Казахстан) в Курган по программе переселения и купила здесь жилье. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России.

«Жительница Казахстана Самира Дрягина переехала в Курган вместе с сыновьями по программе переселения из города Степногорска Акмолинской области», — указано в сообщении. О программе Дрягина узнала в группе в соцсетях, где переселенцы делились опытом и впечатлениями о переезде. В апреле 2021 года она обратилась в консульское учреждение в Астане, а в мае получила свидетельство участника госпрограммы.

По словам Дрягиной, она выбрала Курган, потому что в юности обучалась в Курганском госуниверситете, а позже перевелась в Кустанайский госуниверситет им. А. Байтурсынова. Сыновья поддержали идею о переезде, поэтому в декабре 2021 года семья переехала в Россию. «Школьный коллектив принял ребят хорошо, новая школа им нравится. Старший сын получается допобразование в Курганском промышленном техникуме, куда намерен поступить после окончания 9 классов», — поделилась впечатлениями Дрягина.

После переезда Дрягина устраивалась менеджером в финансовой организации. Также в Кургане семья оформила материнский капитал и купила собственное жилье.

Ранее URA.RU писало, что семья Шушмаркиных из Казахстана переехала вслед за родственниками в Курганскую область. До этого, два года назад, в Варгашинский район переехали их родные.