Baza: внука Зюганова задержали за неоплаченный бензин

11 октября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Внука Зюганова обвинили в краже бензина, сообщают СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве задержали депутата Мосгордумы и внука председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова за неоплаченную заправку. Информация об этом появилась в СМИ. «Зюганова задержали днем 8 октября, когда он ехал в своей „Инфинити“ по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет telegram-канал Baza. По словам самого задержанного, он уехал с заправки только после того, как дождался звукового сигнала, оплатив бензин банковской картой. Сейчас дело передано следователям. Корреспондент URA.RU связался с главой КПРФ для комментария. «Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов.

В Москве задержали депутата Мосгордумы и внука председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова за неоплаченную заправку. Информация об этом появилась в СМИ. «Зюганова задержали днем 8 октября, когда он ехал в своей „Инфинити“ по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет telegram-канал Baza. По словам самого задержанного, он уехал с заправки только после того, как дождался звукового сигнала, оплатив бензин банковской картой. Сейчас дело передано следователям. Корреспондент URA.RU связался с главой КПРФ для комментария. «Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов.