Baza: внука Зюганова задержали за неоплаченный бензин

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Внука Зюганова обвинили в краже бензина, сообщают СМИ Фото:

В Москве задержали депутата Мосгордумы и внука председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова за неоплаченную заправку. Информация об этом появилась в СМИ.

«Зюганова задержали днем 8 октября, когда он ехал в своей „Инфинити“ по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет telegram-канал Baza.

По словам самого задержанного, он уехал с заправки только после того, как дождался звукового сигнала, оплатив бензин банковской картой. Сейчас дело передано следователям.

Корреспондент URA.RU связался с главой КПРФ для комментария. «Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов.

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В Москве задержали депутата Мосгордумы и внука председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова за неоплаченную заправку. Информация об этом появилась в СМИ. «Зюганова задержали днем 8 октября, когда он ехал в своей „Инфинити“ по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет telegram-канал Baza. По словам самого задержанного, он уехал с заправки только после того, как дождался звукового сигнала, оплатив бензин банковской картой. Сейчас дело передано следователям. Корреспондент URA.RU связался с главой КПРФ для комментария. «Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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