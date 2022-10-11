Baza: внука Зюганова задержали за неоплаченный бензин

Внука Зюганова обвинили в краже бензина, сообщают СМИ
В Москве задержали депутата Мосгордумы и внука председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова за неоплаченную заправку. Информация об этом появилась в СМИ.
«Зюганова задержали днем 8 октября, когда он ехал в своей „Инфинити“ по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал», — пишет telegram-канал Baza.
По словам самого задержанного, он уехал с заправки только после того, как дождался звукового сигнала, оплатив бензин банковской картой. Сейчас дело передано следователям.
Корреспондент URA.RU связался с главой КПРФ для комментария. «Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов.
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