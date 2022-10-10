Челябинский губернатор потребовал отказаться от закупки элитного спиртного

Стоимость премиального коньяка составляет 5 тыс. рублей за бутылку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал отказаться от правительственной закупки элитного коньяка Remy Martin и вина Chateau Pey La Tour. Аукционы предполагалось проводить на сумму 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 11 октября в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер, узнав об этих аукционах, потребовал их отменить. Сейчас не время для подобных закупок. В настоящее время их уже снимают», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий, сегодня общественники обратились к губернатору с требованием отказаться от закупки элитного алкоголя. Общая стоимость аукциона составляет 600 тысяч рублей.

«Закупку дорогого алкоголя проводит ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“. Стоимость премиального коньяка составляет 5 тыс. рублей за бутылку и 2 тыс. рублей за бутылку вина. Такого рода закупки неуместны в период частичной мобилизации и дискредитируют исполнительную власть», — отметил Рыжий.

По итогам взаимодействия с региональным ОНФ Текслер поручил организовать совместную работу с местным отделением на предмет не только анализа законности закупок, но и уместности их в текущих обстоятельствах. Такое взаимодействие уже организовано.