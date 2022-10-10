10 октября 2022

Челябинский губернатор потребовал отказаться от закупки элитного спиртного

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость премиального коньяка составляет 5 тыс. рублей за бутылку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал отказаться от правительственной закупки элитного коньяка Remy Martin и вина Chateau Pey La Tour. Аукционы предполагалось проводить на сумму 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 11 октября в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер, узнав об этих аукционах, потребовал их отменить. Сейчас не время для подобных закупок. В настоящее время их уже снимают», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий, сегодня общественники обратились к губернатору с требованием отказаться от закупки элитного алкоголя. Общая стоимость аукциона составляет 600 тысяч рублей.

«Закупку дорогого алкоголя проводит ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“. Стоимость премиального коньяка составляет 5 тыс. рублей за бутылку и 2 тыс. рублей за бутылку вина. Такого рода закупки неуместны в период частичной мобилизации и дискредитируют исполнительную власть», — отметил Рыжий.

По итогам взаимодействия с региональным ОНФ Текслер поручил организовать совместную работу с местным отделением на предмет не только анализа законности закупок, но и уместности их в текущих обстоятельствах. Такое взаимодействие уже организовано.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал отказаться от правительственной закупки элитного коньяка Remy Martin и вина Chateau Pey La Tour. Аукционы предполагалось проводить на сумму 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 11 октября в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер, узнав об этих аукционах, потребовал их отменить. Сейчас не время для подобных закупок. В настоящее время их уже снимают», — заявили URA.RU в пресс-службе. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий, сегодня общественники обратились к губернатору с требованием отказаться от закупки элитного алкоголя. Общая стоимость аукциона составляет 600 тысяч рублей. «Закупку дорогого алкоголя проводит ГКУ „Центр организации закупок Челябинской области“. Стоимость премиального коньяка составляет 5 тыс. рублей за бутылку и 2 тыс. рублей за бутылку вина. Такого рода закупки неуместны в период частичной мобилизации и дискредитируют исполнительную власть», — отметил Рыжий. По итогам взаимодействия с региональным ОНФ Текслер поручил организовать совместную работу с местным отделением на предмет не только анализа законности закупок, но и уместности их в текущих обстоятельствах. Такое взаимодействие уже организовано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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