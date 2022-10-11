ВС РФ уничтожили железнодорожный узел в Хмельницкой области

ВС РФ уничтожили важные объекты для снабжения войск ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили в Хмельницкой области Шепетовский железнодорожный узел. Об этом сообщает издание «Украина.ру». Также удар был нанесен по ремонтному заводу.

«Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области уничтожены. Это были очень важные объекты для снабжения войск ВСУ», — сообщает «Украина.ру».