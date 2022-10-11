ВС РФ уничтожили железнодорожный узел в Хмельницкой области

ВС РФ уничтожили важные объекты для снабжения войск ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили в Хмельницкой области Шепетовский железнодорожный узел. Об этом сообщает издание «Украина.ру». Также удар был нанесен по ремонтному заводу.
«Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области уничтожены. Это были очень важные объекты для снабжения войск ВСУ», — сообщает «Украина.ру».
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