ВС РФ уничтожили железнодорожный узел в Хмельницкой области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, грузоперевозки, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железная дорога, электродепо
ВС РФ уничтожили важные объекты для снабжения войск ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили в Хмельницкой области Шепетовский железнодорожный узел. Об этом сообщает издание «Украина.ру». Также удар был нанесен по ремонтному заводу.

«Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области уничтожены. Это были очень важные объекты для снабжения войск ВСУ», — сообщает «Украина.ру».

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили в Хмельницкой области Шепетовский железнодорожный узел. Об этом сообщает издание «Украина.ру». Также удар был нанесен по ремонтному заводу. «Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области уничтожены. Это были очень важные объекты для снабжения войск ВСУ», — сообщает «Украина.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...