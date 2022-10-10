10 октября 2022

Житель ХМАО нашел гранату в вентиляции жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина спрятал гранату у себя дома в коробке из-под электробритвы Фото:

Житель Когалыма нашел в вентиляционной шахте жилого здания осколочную гранату и спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

«36-летний когалымчанин в июле 2022 года при разборке вентиляционной шахты в жилом доме нашел ручную осколочную гранату, которую положил в коробку из-под электробритвы и хранил у себя дома», — говорится на сайте ведомства.

Полицейские обнаружили боеприпас во время профилактического рейда. Всего силовики изъяли из оборота 30 единиц гладкоствольного, нарезного и травматического оружия, а также около 430 патронов и порядка 1,5 килограммов пороха. Уголовные дела возбудили в отношении 18 жителей региона. Например, 50-летний житель поселка Сибирского хранил по месту жительства банку с порохом, которую нашел в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рядом с жилым домом нашли взрывчатку с детонатором. Это произошло в поселении Большие Леуши Октябрьского района. Обезвреживать предмет пришлось специалистам из подразделения Росгвардии.

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Житель Когалыма нашел в вентиляционной шахте жилого здания осколочную гранату и спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. «36-летний когалымчанин в июле 2022 года при разборке вентиляционной шахты в жилом доме нашел ручную осколочную гранату, которую положил в коробку из-под электробритвы и хранил у себя дома», — говорится на сайте ведомства. Полицейские обнаружили боеприпас во время профилактического рейда. Всего силовики изъяли из оборота 30 единиц гладкоствольного, нарезного и травматического оружия, а также около 430 патронов и порядка 1,5 килограммов пороха. Уголовные дела возбудили в отношении 18 жителей региона. Например, 50-летний житель поселка Сибирского хранил по месту жительства банку с порохом, которую нашел в лесу. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рядом с жилым домом нашли взрывчатку с детонатором. Это произошло в поселении Большие Леуши Октябрьского района. Обезвреживать предмет пришлось специалистам из подразделения Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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