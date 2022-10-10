Житель ХМАО нашел гранату в вентиляции жилого дома

Мужчина спрятал гранату у себя дома в коробке из-под электробритвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Когалыма нашел в вентиляционной шахте жилого здания осколочную гранату и спрятал ее у себя дома в коробке из-под электробритвы. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

«36-летний когалымчанин в июле 2022 года при разборке вентиляционной шахты в жилом доме нашел ручную осколочную гранату, которую положил в коробку из-под электробритвы и хранил у себя дома», — говорится на сайте ведомства.

Полицейские обнаружили боеприпас во время профилактического рейда. Всего силовики изъяли из оборота 30 единиц гладкоствольного, нарезного и травматического оружия, а также около 430 патронов и порядка 1,5 килограммов пороха. Уголовные дела возбудили в отношении 18 жителей региона. Например, 50-летний житель поселка Сибирского хранил по месту жительства банку с порохом, которую нашел в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рядом с жилым домом нашли взрывчатку с детонатором. Это произошло в поселении Большие Леуши Октябрьского района. Обезвреживать предмет пришлось специалистам из подразделения Росгвардии.