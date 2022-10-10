10 октября 2022

Челябинец выкинул из окна подругу жены, мешавшую играть в приставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Подруги устроили шумный девичник и это вызвало ярость мужа одной из дам Фото:

В Челябинске ветеран чеченской кампании выбросил из окна подружку жены. Причиной стал шумный девичник: подвыпившие дамы мешали мужчине играть в приставку, сообщил источник. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области URA.RU опровергли ранее распространенную информацию о смерти девушки.

«Выброшенная из окна женщина выжила. В крайне тяжелом состоянии она находится в реанимации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, опровергнув собственное заявление о смерти челябинки.

Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что жена челябинца пригласила на девичник двух подруг. Во время застолья хозяйка утомилась и пошла спать.

«Пьяные подружки жены начали приставать к мужчине: мешали ему играть в игровую приставку. В результате он психанул и выкинул одну женщину из окна третьего этажа, а вторую избил», — рассказал инсайдер.

Трагедия произошла 8 октября. Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Подозреваемого мужчину задержали в квартире. При проверке выяснилось, что им является местный житель 1987 года рождения.

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В Челябинске ветеран чеченской кампании выбросил из окна подружку жены. Причиной стал шумный девичник: подвыпившие дамы мешали мужчине играть в приставку, сообщил источник. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области URA.RU опровергли ранее распространенную информацию о смерти девушки. «Выброшенная из окна женщина выжила. В крайне тяжелом состоянии она находится в реанимации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, опровергнув собственное заявление о смерти челябинки. Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что жена челябинца пригласила на девичник двух подруг. Во время застолья хозяйка утомилась и пошла спать. «Пьяные подружки жены начали приставать к мужчине: мешали ему играть в игровую приставку. В результате он психанул и выкинул одну женщину из окна третьего этажа, а вторую избил», — рассказал инсайдер. Трагедия произошла 8 октября. Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Подозреваемого мужчину задержали в квартире. При проверке выяснилось, что им является местный житель 1987 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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