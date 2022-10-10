Челябинец выкинул из окна подругу жены, мешавшую играть в приставку

Подруги устроили шумный девичник и это вызвало ярость мужа одной из дам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ветеран чеченской кампании выбросил из окна подружку жены. Причиной стал шумный девичник: подвыпившие дамы мешали мужчине играть в приставку, сообщил источник. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области URA.RU опровергли ранее распространенную информацию о смерти девушки.

«Выброшенная из окна женщина выжила. В крайне тяжелом состоянии она находится в реанимации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, опровергнув собственное заявление о смерти челябинки.

Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что жена челябинца пригласила на девичник двух подруг. Во время застолья хозяйка утомилась и пошла спать.

«Пьяные подружки жены начали приставать к мужчине: мешали ему играть в игровую приставку. В результате он психанул и выкинул одну женщину из окна третьего этажа, а вторую избил», — рассказал инсайдер.

Трагедия произошла 8 октября. Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Подозреваемого мужчину задержали в квартире. При проверке выяснилось, что им является местный житель 1987 года рождения.