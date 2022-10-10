10 октября 2022

После призыва Текслера мобилизованным челябинцам отправили грузовик спальников. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, спальник, спальный мешок, коврик туристический
Всего в Чебаркуль отправлено 432 комплекта Фото:
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Мобилизация в России

Из Челябинска в танковую дивизию Центрального военного округа в Чебаркуле 11 октября отправили груз для мобилизованных, поддержав инициативу губернатора Алексея Текслера. Как сообщил URA.RU руководитель областного исполкома «ЕР» Денис Моисеев, собрано 432 комплекта.

«Губернатор Алексей Текслер опубликовал пост у себя в телеграмм-канале, и буквально через 30 минут после публикации жители понесли первые спальные мешки. Надеемся, что общими усилиями военнослужащим станет теплее», — рассказал Моисеев.

По его словам, челябинцы очень живо откликнулись на призыв губернатора. Неравнодушные люди звонили, приходили после работы, в пункте было организовано круглосуточное дежурство. Помимо мешков и ковриков, люди приносили шапки, носки, трогательные детские письма. Детские послания также были отправлены мобилизованным.

Основу груза составили вещи, которые были запрошены в первую очередь: коврики и спальные мешки. Свой вклад в сбор груза внесли депутаты законодательного собрания региона Анатолий Брагин, Дмитрий Клеутин, Алексей Денисенко. Депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских привез 100 спальных мешков.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Планируется призвать порядка 300 тысяч военнообязанных.

Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск
Челябинцы очень живо откликнулись на призыв губернатора
Фото:
Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск
Всего было отправлено 432 комплекта (спальные мешки и коврики)
Фото:
Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск
Основу груза составили вещи, которые были запрошены в первую очередь: коврики и спальные мешки
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Из Челябинска в танковую дивизию Центрального военного округа в Чебаркуле 11 октября отправили груз для мобилизованных, поддержав инициативу губернатора Алексея Текслера. Как сообщил URA.RU руководитель областного исполкома «ЕР» Денис Моисеев, собрано 432 комплекта. «Губернатор Алексей Текслер опубликовал пост у себя в телеграмм-канале, и буквально через 30 минут после публикации жители понесли первые спальные мешки. Надеемся, что общими усилиями военнослужащим станет теплее», — рассказал Моисеев. По его словам, челябинцы очень живо откликнулись на призыв губернатора. Неравнодушные люди звонили, приходили после работы, в пункте было организовано круглосуточное дежурство. Помимо мешков и ковриков, люди приносили шапки, носки, трогательные детские письма. Детские послания также были отправлены мобилизованным. Основу груза составили вещи, которые были запрошены в первую очередь: коврики и спальные мешки. Свой вклад в сбор груза внесли депутаты законодательного собрания региона Анатолий Брагин, Дмитрий Клеутин, Алексей Денисенко. Депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских привез 100 спальных мешков. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Планируется призвать порядка 300 тысяч военнообязанных.
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