Многодетный курганец отказался от брони завода и ушел добровольцем в ЛНР

11 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Доброволец из Кургана сейчас проходит обучение с артиллеристами в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Кургана, отец троих детей, отказался от заводской брони и пошел добровольцем на фронт для участия в спецоперации. Сейчас курганец находится в ЛНР, где проходит обучение в составе экипажа артиллерийской установки, рассказала URA.RU супруга добровольца. «Мой муж не имел боевого опыта и в армии РФ не служил. Он переехал из Казахстана и, пока оформлял российское гражданство, вышел из призывного возраста. Когда началась спецоперация, он задумался, не пойти ли добровольцем — послужить в армии и своей стране помочь. К сентябрю решение созрело, он обратился в военкомат и начал проходить медкомиссию, подписал контракт, позже объявили мобилизацию. Ему как работнику оборонного завода положена бронь, но он отказался от нее. Говорит: „У нас растут трое сыновей. Что я им скажу, когда они спросят, что папа делал в этой ситуации? Я хочу, чтобы сыновья мной гордились“. Я мужа поддерживаю», — рассказала собеседница агентства. По словам супруги, сейчас курганец находится в ЛНР и, по возможности, выходит на связь через Telegram на 10-15 минут. Его приписали к артиллеристам, и он проходит обучение в составе экипажа артиллерийской установки. «На еду не жалуется, экипировку всю выдали. Боевой дух хороший, не разочаровался ни в чем», — отмечает супруга. От коллег женщина узнала, что ее муж один ушел с завода добровольцем. Рабочее место за ним сохранится. Детям (старший сын пошел в третий класс, средний — первоклассник, а младшему исполнилось 9 месяцев) родители объяснили, что папа отправился в лагерь для взрослых. Ранее URA.RU писало, что курганец уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана, отец троих детей, отказался от заводской брони и пошел добровольцем на фронт для участия в спецоперации. Сейчас курганец находится в ЛНР, где проходит обучение в составе экипажа артиллерийской установки, рассказала URA.RU супруга добровольца. «Мой муж не имел боевого опыта и в армии РФ не служил. Он переехал из Казахстана и, пока оформлял российское гражданство, вышел из призывного возраста. Когда началась спецоперация, он задумался, не пойти ли добровольцем — послужить в армии и своей стране помочь. К сентябрю решение созрело, он обратился в военкомат и начал проходить медкомиссию, подписал контракт, позже объявили мобилизацию. Ему как работнику оборонного завода положена бронь, но он отказался от нее. Говорит: „У нас растут трое сыновей. Что я им скажу, когда они спросят, что папа делал в этой ситуации? Я хочу, чтобы сыновья мной гордились“. Я мужа поддерживаю», — рассказала собеседница агентства. По словам супруги, сейчас курганец находится в ЛНР и, по возможности, выходит на связь через Telegram на 10-15 минут. Его приписали к артиллеристам, и он проходит обучение в составе экипажа артиллерийской установки. «На еду не жалуется, экипировку всю выдали. Боевой дух хороший, не разочаровался ни в чем», — отмечает супруга. От коллег женщина узнала, что ее муж один ушел с завода добровольцем. Рабочее место за ним сохранится. Детям (старший сын пошел в третий класс, средний — первоклассник, а младшему исполнилось 9 месяцев) родители объяснили, что папа отправился в лагерь для взрослых. Ранее URA.RU писало, что курганец уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата.