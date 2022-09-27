Курганец уехал служить добровольцем вслед за мобилизованным братом

28 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

После мобилизации младшего брата курганец решил пойти в армию добровольцем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Курганской области отправился на СВО добровольцем после того как узнал, что его младшего брата мобилизуют на военную службу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница Кургана. «Пошел как доброволец, потому что его младшего брата мобилизовали. Он не смог в такое время оставаться дома и тоже решил отправиться на СВО. Написал заявление и его забрали. Считает это своим долгом перед Родиной. Хочет защищать свой дом, семью, родных и близких», — рассказала девушка. Ранее URA.RU писало, что курганец, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, собрался снова идти в армию вслед за старшим братом, которого мобилизовали. Ради службы доброволец решил отказаться от больничного. Также сообщалось, что в Курганской области продолжают рассылать повестки по частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе. О начале военной спецоперации было объявлено 24 февраля. По словам президента страны, основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Житель Курганской области отправился на СВО добровольцем после того как узнал, что его младшего брата мобилизуют на военную службу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница Кургана. «Пошел как доброволец, потому что его младшего брата мобилизовали. Он не смог в такое время оставаться дома и тоже решил отправиться на СВО. Написал заявление и его забрали. Считает это своим долгом перед Родиной. Хочет защищать свой дом, семью, родных и близких», — рассказала девушка. Ранее URA.RU писало, что курганец, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, собрался снова идти в армию вслед за старшим братом, которого мобилизовали. Ради службы доброволец решил отказаться от больничного. Также сообщалось, что в Курганской области продолжают рассылать повестки по частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе. О начале военной спецоперации было объявлено 24 февраля. По словам президента страны, основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.