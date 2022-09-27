Курганец уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решил уволиться, чтобы отправиться добровольцем на службу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к сотрудникам предприятия.
«На „Курганмашзаводе“ есть один доброволец. Сегодня должен будет уволиться и отправиться на службу. Про других добровольцев с завода ничего неизвестно», — сказал источник. URA.RU обратилось в пресс-службу КМЗ за комментарием. Представитель оборонного предприятия ответил, что данной информацией не располагает.
Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, собрался пойти в армию вслед за старшим братом. Для того, чтобы стать добровольцем курганец решил отказаться от больничного и операции. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Также сообщалось, что в Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.
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