27 сентября 2022

Курганец уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Сотрудник «Курганмашзавода» решил стать добровольцем, чтобы поехать на СВО Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решил уволиться, чтобы отправиться добровольцем на службу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к сотрудникам предприятия.

«На „Курганмашзаводе“ есть один доброволец. Сегодня должен будет уволиться и отправиться на службу. Про других добровольцев с завода ничего неизвестно», — сказал источник. URA.RU обратилось в пресс-службу КМЗ за комментарием. Представитель оборонного предприятия ответил, что данной информацией не располагает.

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, собрался пойти в армию вслед за старшим братом. Для того, чтобы стать добровольцем курганец решил отказаться от больничного и операции. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Также сообщалось, что в Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.

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Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решил уволиться, чтобы отправиться добровольцем на службу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к сотрудникам предприятия. «На „Курганмашзаводе“ есть один доброволец. Сегодня должен будет уволиться и отправиться на службу. Про других добровольцев с завода ничего неизвестно», — сказал источник. URA.RU обратилось в пресс-службу КМЗ за комментарием. Представитель оборонного предприятия ответил, что данной информацией не располагает. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, собрался пойти в армию вслед за старшим братом. Для того, чтобы стать добровольцем курганец решил отказаться от больничного и операции. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Также сообщалось, что в Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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