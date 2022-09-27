Курганец уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем

28 сентября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сотрудник «Курганмашзавода» решил стать добровольцем, чтобы поехать на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решил уволиться, чтобы отправиться добровольцем на службу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к сотрудникам предприятия. «На „Курганмашзаводе“ есть один доброволец. Сегодня должен будет уволиться и отправиться на службу. Про других добровольцев с завода ничего неизвестно», — сказал источник. URA.RU обратилось в пресс-службу КМЗ за комментарием. Представитель оборонного предприятия ответил, что данной информацией не располагает. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, собрался пойти в армию вслед за старшим братом. Для того, чтобы стать добровольцем курганец решил отказаться от больничного и операции. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Также сообщалось, что в Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решил уволиться, чтобы отправиться добровольцем на службу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к сотрудникам предприятия. «На „Курганмашзаводе“ есть один доброволец. Сегодня должен будет уволиться и отправиться на службу. Про других добровольцев с завода ничего неизвестно», — сказал источник. URA.RU обратилось в пресс-службу КМЗ за комментарием. Представитель оборонного предприятия ответил, что данной информацией не располагает. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, собрался пойти в армию вслед за старшим братом. Для того, чтобы стать добровольцем курганец решил отказаться от больничного и операции. Еще один местный житель ушел служить добровольцем после мобилизации младшего брата. Также сообщалось, что в Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Это связано с началом спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников.