Невролог Демьяновская: постоянно мерзнущие ноги могут быть симптомом диабета

11 октября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Часто замерзающие ноги могут быть признаком болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Постоянно мерзнущие ноги могут указывать на такие заболевания, как железодефицитная анемия, атеросклероз, сахарный диабет, вегетативная дисфункция, либо на наличие гормональных проблем. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. «Чувство похолодания в стопах может быть вызвано разными причинами: железодефицитной анемией, атеросклерозом, сахарным диабетом, вегетативной дисфункцией, гипергидрозом, гипотериозом и низким артериальным давлением. Для уточнения диагноза пациенту понадобится провести комплексное обследование», — пояснила Екатерина Демьяновская. В первую очередь необходимо сдать общий анализ крови с подсчетом количества эритроцитов и определением уровня гемоглобина, указала врач. «Если гемоглобин низкий, это может быть признаком железодефицитной анемии. В группе риска здесь в первую очередь люди, практикующие вегетарианство. В их питании гораздо меньше продуктов, богатых наиболее усваиваемой формой железа», — рассказала Демьяновская. Далее, по словам врача, следует обследовать сосуды и проверить уровень глюкозы. «Следующим шагом должно быть ультразвуковое исследование сосудов, которое выявит возможные нарушения кровоснабжения: атеросклероз артерий нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей. Для определения атеросклероза также проводится анализ крови на уровень холестерина. Третьим важным анализом при холоде в ногах является определение уровня глюкозы в крови и показателей, влияющих на функцию поджелудочной железы. Данные анализы позволяют диагностировать сахарный диабет. Кровоток нарушается при сахарном диабете, когда преимущественно поражаются мелкие сосуды и нервы нижних конечностей», — уточнила специалист. В молодом возрасте постоянно мерзнущие ноги могут быть связаны с вегетативной дисфункцией, гипергидрозом (повышенная потливость ног — прим. URA.RU), а также гипотиреозом (недостаток гормонов щитовидной железы — прим. URA.RU). При подозрении на них измеряют половые гормоны и гормоны щитовидной железы. «Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности», — подытожила Екатерина Демьяновская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянно мерзнущие ноги могут указывать на такие заболевания, как железодефицитная анемия, атеросклероз, сахарный диабет, вегетативная дисфункция, либо на наличие гормональных проблем. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. «Чувство похолодания в стопах может быть вызвано разными причинами: железодефицитной анемией, атеросклерозом, сахарным диабетом, вегетативной дисфункцией, гипергидрозом, гипотериозом и низким артериальным давлением. Для уточнения диагноза пациенту понадобится провести комплексное обследование», — пояснила Екатерина Демьяновская. В первую очередь необходимо сдать общий анализ крови с подсчетом количества эритроцитов и определением уровня гемоглобина, указала врач. «Если гемоглобин низкий, это может быть признаком железодефицитной анемии. В группе риска здесь в первую очередь люди, практикующие вегетарианство. В их питании гораздо меньше продуктов, богатых наиболее усваиваемой формой железа», — рассказала Демьяновская. Далее, по словам врача, следует обследовать сосуды и проверить уровень глюкозы. «Следующим шагом должно быть ультразвуковое исследование сосудов, которое выявит возможные нарушения кровоснабжения: атеросклероз артерий нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей. Для определения атеросклероза также проводится анализ крови на уровень холестерина. Третьим важным анализом при холоде в ногах является определение уровня глюкозы в крови и показателей, влияющих на функцию поджелудочной железы. Данные анализы позволяют диагностировать сахарный диабет. Кровоток нарушается при сахарном диабете, когда преимущественно поражаются мелкие сосуды и нервы нижних конечностей», — уточнила специалист. В молодом возрасте постоянно мерзнущие ноги могут быть связаны с вегетативной дисфункцией, гипергидрозом (повышенная потливость ног — прим. URA.RU), а также гипотиреозом (недостаток гормонов щитовидной железы — прим. URA.RU). При подозрении на них измеряют половые гормоны и гормоны щитовидной железы. «Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности», — подытожила Екатерина Демьяновская.