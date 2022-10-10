Пьяный свердловчанин избил полицейского, который сделал ему замечание

11 октября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Молодого человека, накинувшегося на силовика, начнут судить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области начнут судить молодого человека, который, будучи пьяным, напал на участкового Североуральска. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Когда злоумышленник и его знакомый шли нетрезвые по улице, их увидел сотрудник МВД, который хотел сделать им внушение, чтобы они не находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На эту рекомендацию злоумышленник отреагировал неадекватно, пустив в ход кулаки», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что нападавший свердловчанин раньше не был судим. На момент происшествия ему было около 18 лет. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что против молодого человека возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет колонии. Силовики собирают доказательства его вины. Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который напал на сотрудника патрульно-постовой службы в пригороде Екатеринбурга. Позднее он раскаялся и признал вину.

В Свердловской области начнут судить молодого человека, который, будучи пьяным, напал на участкового Североуральска. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Когда злоумышленник и его знакомый шли нетрезвые по улице, их увидел сотрудник МВД, который хотел сделать им внушение, чтобы они не находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На эту рекомендацию злоумышленник отреагировал неадекватно, пустив в ход кулаки», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что нападавший свердловчанин раньше не был судим. На момент происшествия ему было около 18 лет. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что против молодого человека возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет колонии. Силовики собирают доказательства его вины. Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который напал на сотрудника патрульно-постовой службы в пригороде Екатеринбурга. Позднее он раскаялся и признал вину.