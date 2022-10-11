Ларов: Россия открыта для новых предложений по Украине

11 октября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Москва готова выслушать новые предложения, сказал Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к выдвижению новых предложений по переговорам об Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины, но нужно знать содержание инициатив», — отметил Лавров. Такое заявление он сделал в интервью, которое опубликовано в telegram-канале МИДа. Ранее издание France Press со ссылкой на турецкие источники сообщило о подготовке к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что она пройдет 12—13 октября в Астане. В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.

Россия готова к выдвижению новых предложений по переговорам об Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины, но нужно знать содержание инициатив», — отметил Лавров. Такое заявление он сделал в интервью, которое опубликовано в telegram-канале МИДа. Ранее издание France Press со ссылкой на турецкие источники сообщило о подготовке к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что она пройдет 12—13 октября в Астане. В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.