Ларов: Россия открыта для новых предложений по Украине

Москва готова выслушать новые предложения, сказал Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия готова к выдвижению новых предложений по переговорам об Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Москва готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины, но нужно знать содержание инициатив», — отметил Лавров. Такое заявление он сделал в интервью, которое опубликовано в telegram-канале МИДа.
Ранее издание France Press со ссылкой на турецкие источники сообщило о подготовке к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что она пройдет 12—13 октября в Астане. В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер