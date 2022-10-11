Ларов: Россия открыта для новых предложений по Украине

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Москва готова выслушать новые предложения, сказал Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова к выдвижению новых предложений по переговорам об Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Москва готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины, но нужно знать содержание инициатив», — отметил Лавров. Такое заявление он сделал в интервью, которое опубликовано в telegram-канале МИДа.

Ранее издание France Press со ссылкой на турецкие источники сообщило о подготовке к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что она пройдет 12—13 октября в Астане. В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.

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Россия готова к выдвижению новых предложений по переговорам об Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Москва готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины, но нужно знать содержание инициатив», — отметил Лавров. Такое заявление он сделал в интервью, которое опубликовано в telegram-канале МИДа. Ранее издание France Press со ссылкой на турецкие источники сообщило о подготовке к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что она пройдет 12—13 октября в Астане. В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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