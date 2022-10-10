В Центре им. Илизарова разработали методику лечения синдактилии (врожденной аномалии пальцев) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Г.А.Илизарова успешно прооперировали несколько пациентов с врожденными аномалиями кисти. Уникальная методика лечения сросшихся пальцев основана на классике ортопедии, рассказали в пресс-службе медцентра.

«Уникальная отечественная методика помогла вылечить врожденные аномалии кисти нескольким пациентам из Бурятии, ХМАО и Челябинской области. Сейчас в клинике помогают трехлетнему жителю Урала, которому врачи подарили надежду на нормальную функцию обеих кистей», — говорится в сообщении клиники.

В семье, обратившейся за помощью в Центр, оба ребенка с генетической патологией — синдактилия, при которой срастаются все или отдельные пальцы на кисти или стопе. Старший ребенок был прооперирован ранее, сейчас на лечении находится младший. У малыша сросшиеся 4-й и 5-й пальчики на обеих руках. На одной кисти пальчики уже разделены, на второй — еще предстоит лечение.

Специалисты отмечают, что на 10 000 населения синдактилия встречается в среднем у восьми детей. Ежегодно в Центр Илизарова с подобным пороком обращаются около 30 пациентов. Методика лечения разработана врачами Центра на основе метода Илизарова и его аппарата для остеосинтеза трубчатых костей кисти. Она включает два этапа. «Первый этап — наложение аппарата Илизарова для создания запаса мягких тканей. Мы начинаем выращивать кожу для формирования пальчиков. После того, как кожу разделяем, появляется раневой дефект, чтобы его закрыть, необходима кожа, чтобы ее не брать с донорских участков, мы предварительно ее выращиваем при помощи аппарата Илизарова. После того, как будет выращен необходимый запас кожи, будет сформирован межпальцевой промежуток», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №13 Центра им. Илизарова Денис Тягунов. Методика позволяет добиться в большинстве случаев 100%-го результата.

Курганский Центр им. Илизарова продолжает научную деятельность, в том числе по разработке и совершенствованию методик лечения и модернизации аппаратов. В целом в России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

В Центре им. Илизарова лечат детей с врожденной патологией пальцев — синдактилией. Фото до лечения фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова

Методика лечения разработана врачами Центра им. Илизарова с помощью аппарата Илизарова фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова

В Центре им. Илизарова в Кургане вылечили нескольких пациентов из Бурятии, ХМАО и Челябинской области фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А.Илизарова