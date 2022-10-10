Автохам Новоселов получил повестку в военкомат

11 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Игорь Новоселов рассказал, что его попросили явиться в военкомат с вещами и фотографиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов сообщил, что получил повестку в военкомат, куда должен прийти с вещами и фотографиями. Об этом сообщил сам Новоселов. «Я пришел в военкомат, мне выдали другую повестку, там написано, что нужно явиться 29 сентября», — приводит слова Новоселова портал Е1. Он сообщил, что подготовился к военной службе, купил все необходимое и собрал сумку с вещами. По сообщению портала, Новоселова призвали для уточнения документов, а сам Новоселов не служил в армии и долго уклонялся от этой обязанности. URA.RU не удалось дозвониться до Сергея Денисенко. В военкомате Березовского, куда был призван Новоселов, не ответили на звонок корреспондента. С 21 сентября свердловчанам стали приходить повестки о частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным для участия в спецоперации. По данным властей, планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней мирного населения руководство РФ приняло решение ввести войска для демилитаризации и денацификации Украины.

Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов сообщил, что получил повестку в военкомат, куда должен прийти с вещами и фотографиями. Об этом сообщил сам Новоселов. «Я пришел в военкомат, мне выдали другую повестку, там написано, что нужно явиться 29 сентября», — приводит слова Новоселова портал Е1. Он сообщил, что подготовился к военной службе, купил все необходимое и собрал сумку с вещами. По сообщению портала, Новоселова призвали для уточнения документов, а сам Новоселов не служил в армии и долго уклонялся от этой обязанности. URA.RU не удалось дозвониться до Сергея Денисенко. В военкомате Березовского, куда был призван Новоселов, не ответили на звонок корреспондента. С 21 сентября свердловчанам стали приходить повестки о частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным для участия в спецоперации. По данным властей, планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней мирного населения руководство РФ приняло решение ввести войска для демилитаризации и денацификации Украины.