В ХМАО мобилизовали больного с гепатитом и пластиной в руке

Жители ХМАО продолжают жаловаться на ошибки мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В поселке Междуреченском (ХМАО) военкомат признал годным к военной службе больного с 18 диагнозами и направил его в учебный центр в Омске. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта рассказали журналисту URA.RU, что к ним обратилась сестра мобилизованного Ивана Черепова с просьбой вернуть брата, который страдает геморроем, гепатитом С, тяжелой формой синусита, кроме того, у него в правой руке установлена металлическая пластина.

«К нам поступила жалоба сестры мобилизованного Ивана Черепова, который, несмотря на 18 диагнозов, был отправлен в военно-учебный центр в Омске. В распоряжении ОНФ имеются справки, подтверждающие, что военнослужащий страдает геморроидальным тромбозом, тяжелой формой синусита и рядом других болезней. У него диагностирован вирусный гепатит С, а в правой руке после перелома установлена металлическая пластина», — прокомментировали в исполкоме ОНФ.

Народный фронт направил обращение Черепова в военный комиссариат ХМАО. Там корреспонденту URA.RU подтвердили, что получили документы, но решения по ним пока не принято. «Дело находится у нас в работе, документами занимаются и медики, и юристы. Пока проверяем информацию», — сообщил журналисту URA.RU начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков.

Ранее URA.RU писало о другом мобилизованном с геморроем из ХМАО. На бездействие медкомиссии пожаловалась депутату думы Урая жена военнослужащего, Лариса Самигуллина.