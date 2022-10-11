В Челябинске запатентовали рецепт майонеза с крапивой

Ученые Челябинска добавили в майонез экстракты крапивы и мяты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчики продукта из Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали рецепт майонеза с экстрактами крапивы, мяты и порошка из высушенных томатов. Как URA.RU сообщила одна из авторов новинки Наталья Наумова, соус полезней аналогов и обладает рядом иных преимуществ.

«Задачей было создать майонез с повышенной пищевой ценностью. Достичь целей удалось за счет введения в рецептуру томатного порошка взамен пшеничной муки», — рассказала URA.RU Наумова.

Экстракты мяты и крапивы использовали в качестве природных консервантов. Массовую долю ингредиентов выбирали, достигая баланса, а результат сравнивали с прототипом похожего соуса. В итоге ученые получили продукт с низкой жирностью, высоким содержанием антиоксидантов и минеральных веществ. Майонез имеет высокие вкусо-ароматические характеристики, долго сохраняет структуру и не расслаивается.

Как выяснили авторы рецепта, количество полезных веществ в опытном образце превысило их содержание в прототипе. Превышение кальция и магния составило 1,3 раза, калия — 35,4 раз, меди и фосфора — 1,4 раза и кремния — 1,2 раза.

Научные исследования в России поставлены в приоритет государственной политики. В РФ объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Период начался в 2022 году и будет продолжаться до 2031 года. Чтобы заинтересовать разработками молодых исследователей, создаются кванториумы, на базе университетов строятся современные кампусы.

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