Первый замдиректора государственно-правового департамента ЯНАО Ирина Граф переедет в Надым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Жена главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских Ирина Граф займет место в избиркоме района. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке Надыма.

«Вакантное место члена ТИК Надымского района займет первый замдиректора государственно-правового департамента ЯНАО Ирина Граф. Супруга Д. Жаромских», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, Ирина Граф продолжила жить и работать в Салехарде, когда Дмитрия Жаромских назначили главой Надымского района. Она имеет 30-летний стаж работы юристом, является кандидатом наук и преподавала в ТюмГУ. «Видимо, позиции Жаромских как главы упрочились. Принято решение об окончательной базировке семьи в Надыме. И вакансия в ТИК хоть и не станет для Ирины Граф какой-то значимой карьерной траекторией, но все же позволит работать по специальности и не терять юридическую практику», — делится размышлениями источник в районе.

Членство в ТИК не является конфликтом интересов, так как избирком не подчиняется органам местного самоуправления. В правительство ЯНАО и ТИК Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в избиркоме Надыма произошел конфликт между председателем Андреем Юрловым и Андреем Бабушкиным. После ссоры Бабушкина отправили в отставку.