Пермяк продает повестку в армию прошлого

Пермяк продает повестку на срочную службу в армию СССР

11 октября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Повестка датирована 6 мая 1987 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Соликамском городском округе (Пермский край) житель продает предметы времен СССР. В их число входит и повестка на срочную службу в армии 70-80 годов прошлого века. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Повестка в армию СССР 1987 года. Есть также заявление об увольнении и расторжении трудового договора в связи с уходом в армию этого человека», — указал автор объявления. За документ прошлых лет продавец просит 15 тысяч рублей. В повестке указано, что жителю Соликамска необходимо 6 мая 1987 года явиться для отправки на сборный пункт города. На обратной стороне прописаны обязанности призванного. Также для отправки на службу нужно явиться вымытым в бане и коротко стриженным. При себе кроме документов нужно иметь сменное белье, полотенце, одну рубашку, одни брюки, одно пальто или куртку, головной убор, чемодан, ложку, кружку и продукты питания на первое время. Ранее URA.RU рассказывало, что в Губахе нашли данные о ранее неизвестном Герое Советского Союза, который жил и работал там. Оказалось, что его семья проживала на Урале до 1951 года.

В Соликамском городском округе (Пермский край) житель продает предметы времен СССР. В их число входит и повестка на срочную службу в армии 70-80 годов прошлого века. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Повестка в армию СССР 1987 года. Есть также заявление об увольнении и расторжении трудового договора в связи с уходом в армию этого человека», — указал автор объявления. За документ прошлых лет продавец просит 15 тысяч рублей. В повестке указано, что жителю Соликамска необходимо 6 мая 1987 года явиться для отправки на сборный пункт города. На обратной стороне прописаны обязанности призванного. Также для отправки на службу нужно явиться вымытым в бане и коротко стриженным. При себе кроме документов нужно иметь сменное белье, полотенце, одну рубашку, одни брюки, одно пальто или куртку, головной убор, чемодан, ложку, кружку и продукты питания на первое время. Ранее URA.RU рассказывало, что в Губахе нашли данные о ранее неизвестном Герое Советского Союза, который жил и работал там. Оказалось, что его семья проживала на Урале до 1951 года.