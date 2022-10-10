Депутат челябинского заксобрания организовала курсы сестер милосердия

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова инициировала создание курсов сестер милосердия. Об этом 11 октября депутат сообщила в социальных сетях.
«Совместно с ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета (коллегой по депутатскому корпусу) Андреем Важениным согласовали программу дополнительного образования „Сестра милосердия“. Обсудили с руководством вуза организационные вопросы», — написала Мухометьярова.
На первые сообщения, размещенные в соцсетях, уже откликнулись около 20 человек из Челябинска, Златоуста и Кусинского района. Это бывшие медсестры, санитары ковидных отделений, есть даже предприниматели, готовые в непростой для страны период оставить на время бизнес.
Патронировать благородное начинание стал настоятель Храма святого мученика Иоанна Воина отец Павел. Срок обучения сестер милосердия — 36 академических часов. Планируется, что занятия начнутся в Челябинске с 17-го октября.
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