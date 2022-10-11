Пермского депутата ждет суд за езду в нетрезвом виде

Дело будет рассматривать Чайковский мировой суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении депутата гордумы Чайковского (Пермский край) Антона Андреева суд рассмотрит дело об административном правонарушении. Народного избранника задержали за рулем автомобиля в нетрезвом виде. О рассмотрении дела URA.RU сообщили в Чайковском городском суде.

«Рассматривать дело [Антона Андреева] будут мировые судьи. Он попался в нетрезвом виде, рассмотреть дело должны», — сказали в городском суде. В мировом суде Чайковского сообщили URA.RU, что дело в отношении депутата будут рассматривать на первом участке по правонарушению ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде).

Дата судебного заседания пока не известна. Антону Андрееву отправлен запрос в соцсетях с просьбой дать комментарий. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ночью 1 сентября в Чайковском по ул. Гагарина полицейские остановили автомобиль Тойота Лендкрузер под управлением водителя 1987 года рождения. При проверке документов у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался, за что на водителя составили материал. Машину полицейские отправили на стоянку. Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.