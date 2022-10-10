Депутат из ЯНАО сравнил Украину с бешеным мопсом

Роман Арефьев объяснил, почему Россия не наносит ядерный удар по Украине Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев, объясняя, почему Россия не нанесет ядерные удары по Украине, сравнил последнюю с лающим мопсом. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Согласен, что это решило бы исход спецоперации в короткие сроки, но потенциальные зарубежные партнеры, те, что адекватные, разумеется, восприняли бы это негативно и мы могли бы оказаться в изоляции. Приведу аналогию, чтобы было понятнее. Представьте, что на вас лает соседский мопс, вы говорите ему „фу“, пытаетесь его отогнать, но он чувствует поддержку хозяина хватает вас за штанину. Вы берете молоток и жестоко забиваете животное», — рассказывает политик.

Он поясняет, что в таком случае все соседи обвинят человека, ударившего молотком собаку, в жестоком обращении с животными. «Очевидно, что молоток в данном случае — это слишком радикальная мера. На первый раз достаточно взять в руку камушек и припугнуть шавку», — уточняет Арефьев.

По его мнению, если и дальше мопс будет пытаться укусить, то это похоже на бешенство. Он считает, что в таком случае животное нужно вылечить, если хозяин это позволит сделать.

Ранее этот же депутат рассказывал, как он готовится к участию в спецоперации. Президент РФ объявил о начале СВО 24 февраля, ее главная цел защита мирного населения Донбасса.