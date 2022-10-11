Нефтяники из ХМАО массово закупают вещи для мобилизованных

12 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Компания из ХМАО закупила снаряжение для мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Варьеганская нефтяная буровая компания» (ООО «ВНБК») из Радужного (ХМАО) массово закупает вещи для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор Мехралы Мойлашов. «У нас совет директоров дал задание собрать югорчанам, что необходимо. Например, если выданное в армии не подошло по размеру. Кроме того, собирали еще и по личным пожеланиям. Уже многое закупили, надеемся за два дня докупить то, что осталось», — уточнил Мехралы Мойлашов. По словам сотрудника ВНБК, мэр Радужного Наталья Гулина и первый замглавы Сергей Калашников связались с мобилизованными, которые в данный момент проходят подготовку в Омске. Чиновники получили список необходимого и передали сотрудникам компании, которые и закупают. «Чаще всего просят, конечно, одежду: берцы, летние комплекты обмундирования, зимнюю форму, шапки, перчатки. Иногда выдают не совсем по размеру, в этом случае мы тоже помогаем», — отметил сотрудник компании. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, целями специальной военной операции, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля, является защита жителей Донбасса.

«Варьеганская нефтяная буровая компания» (ООО «ВНБК») из Радужного (ХМАО) массово закупает вещи для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор Мехралы Мойлашов. «У нас совет директоров дал задание собрать югорчанам, что необходимо. Например, если выданное в армии не подошло по размеру. Кроме того, собирали еще и по личным пожеланиям. Уже многое закупили, надеемся за два дня докупить то, что осталось», — уточнил Мехралы Мойлашов. По словам сотрудника ВНБК, мэр Радужного Наталья Гулина и первый замглавы Сергей Калашников связались с мобилизованными, которые в данный момент проходят подготовку в Омске. Чиновники получили список необходимого и передали сотрудникам компании, которые и закупают. «Чаще всего просят, конечно, одежду: берцы, летние комплекты обмундирования, зимнюю форму, шапки, перчатки. Иногда выдают не совсем по размеру, в этом случае мы тоже помогаем», — отметил сотрудник компании. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, целями специальной военной операции, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля, является защита жителей Донбасса.