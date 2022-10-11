Политолог предупредил о недельных атаках РФ на Украину для перелома в СВО

Россия может начать недельные удары по инфраструктуре Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия, для достижения перелома в специальной операции, может начать проводить недельные атаки на украинскую инфраструктуру. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.
«Если цель — переломить сопротивление Украины и победить в рамках спецоперации, то атаки на украинскую инфраструктуру могут продолжаться несколько недель», — цитирует Солонникова Пятый канал. Он отметил, что после уничтожения важной инфраструктуры Украины, наземная операция будет проходить гораздо легче.
Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Из сообщения ведомства следует, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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