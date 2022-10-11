В Челябинской области задержатся ночные заморозки

В октябре на Урале традиционно холодает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 12 октября температура опустится до 2 градусов мороза, сообщает гидрометеоцентр региона. Ранее на эту ночь синоптики давали плюсовые температуры.

«В ночь с 11 октября на 12 октября в Челябинской области температура в низинах опустится до минус 2 градусов. 12 октября днем потеплеет до 13-18 градусов. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте гидрометеоцентра.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ночь на 12 и 13 октября температура воздуха ночью будет 2-7 градуса тепла, днем — 11-16 градусов. С 13 октября в Челябинске и по области синоптики обещают дожди, слабый ветер до 6 метров в секунду.