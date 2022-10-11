11 октября 2022
10 октября 2022

Рыбаки из Сургута поймали больших щук и указали место лова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки из ХМАО перед закрытием летнего рыболовного сезона поймали больших щук Фото:

Рыбаки из Сургута (ХМАО) выловили несколько больших щук. Фото с уловом поделился сургутянин Сергей Боженов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера была поездка на Покамас (протока Оби — прим. URA.RU). Думали закрыть сезон, но прогноз обещает еще одну поездку», — написал Сергей в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Нефтеюганска, поймавшем щуку весом 15 килограмм. Рыбу он ловил с лодки на спиннинг.

Рыбаки из Сургута с уловом
Фото:

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Рыбаки из Сургута (ХМАО) выловили несколько больших щук. Фото с уловом поделился сургутянин Сергей Боженов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера была поездка на Покамас (протока Оби — прим. URA.RU). Думали закрыть сезон, но прогноз обещает еще одну поездку», — написал Сергей в соцсети. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Нефтеюганска, поймавшем щуку весом 15 килограмм. Рыбу он ловил с лодки на спиннинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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