Рыбаки из Сургута поймали больших щук и указали место лова. Фото

12 октября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Рыбаки из ХМАО перед закрытием летнего рыболовного сезона поймали больших щук Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбаки из Сургута (ХМАО) выловили несколько больших щук. Фото с уловом поделился сургутянин Сергей Боженов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера была поездка на Покамас (протока Оби — прим. URA.RU). Думали закрыть сезон, но прогноз обещает еще одну поездку», — написал Сергей в соцсети. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Нефтеюганска, поймавшем щуку весом 15 килограмм. Рыбу он ловил с лодки на спиннинг. Рыбаки из Сургута с уловом Фото: страница Сергея Боженова, Вк

Рыбаки из Сургута (ХМАО) выловили несколько больших щук. Фото с уловом поделился сургутянин Сергей Боженов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Вчера была поездка на Покамас (протока Оби — прим. URA.RU). Думали закрыть сезон, но прогноз обещает еще одну поездку», — написал Сергей в соцсети. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Нефтеюганска, поймавшем щуку весом 15 килограмм. Рыбу он ловил с лодки на спиннинг.