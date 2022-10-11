Рыбаки из ХМАО перед закрытием летнего рыболовного сезона поймали больших щук
Рыбаки из Сургута (ХМАО) выловили несколько больших щук. Фото с уловом поделился сургутянин Сергей Боженов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Вчера была поездка на Покамас (протока Оби — прим. URA.RU). Думали закрыть сезон, но прогноз обещает еще одну поездку», — написал Сергей в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало о рыбаке из Нефтеюганска, поймавшем щуку весом 15 килограмм. Рыбу он ловил с лодки на спиннинг.
Рыбаки из Сургута с уловом
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