17 августа 2022
16 августа 2022

Рыбак из ХМАО поймал щуку в человеческий рост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантскую щуку поймал на спиннинг рыбак из Нефтеюганска (архивное фото) Фото:

Рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.

«Вижу, недалеко от меня вынырнула крупная рыба. Тут же посылаю туда воблер. Я щуку к себе, а она от меня. Пока не показалась на поверхность,думал немногим больше десяти. А когда увидел, то немного ослабил фрикцион. И спустя какое-то время она сдалась», — сообщил Константин в соцсети.

Кроме гигантской щуки, он поймал судаков, несколько килограммовых окуней и щук, весом от одного до четырех килограмм. По его словам, всю рыбу он поймал спиннингом на воблер.

Ранее URA.RU рассказало о рыбаке, поймавшем семь щук. Житель Нефтеюганска пользовался в качестве приманки твистером.

Фото:

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Рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте. «Вижу, недалеко от меня вынырнула крупная рыба. Тут же посылаю туда воблер. Я щуку к себе, а она от меня. Пока не показалась на поверхность,думал немногим больше десяти. А когда увидел, то немного ослабил фрикцион. И спустя какое-то время она сдалась», — сообщил Константин в соцсети. Кроме гигантской щуки, он поймал судаков, несколько килограммовых окуней и щук, весом от одного до четырех килограмм. По его словам, всю рыбу он поймал спиннингом на воблер. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке, поймавшем семь щук. Житель Нефтеюганска пользовался в качестве приманки твистером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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