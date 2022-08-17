Рыбак из ХМАО поймал щуку в человеческий рост. Фото

18 августа 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Гигантскую щуку поймал на спиннинг рыбак из Нефтеюганска (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте. «Вижу, недалеко от меня вынырнула крупная рыба. Тут же посылаю туда воблер. Я щуку к себе, а она от меня. Пока не показалась на поверхность,думал немногим больше десяти. А когда увидел, то немного ослабил фрикцион. И спустя какое-то время она сдалась», — сообщил Константин в соцсети. Кроме гигантской щуки, он поймал судаков, несколько килограммовых окуней и щук, весом от одного до четырех килограмм. По его словам, всю рыбу он поймал спиннингом на воблер. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке, поймавшем семь щук. Житель Нефтеюганска пользовался в качестве приманки твистером. Фото: Константин Почевалов, ВК

Рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте. «Вижу, недалеко от меня вынырнула крупная рыба. Тут же посылаю туда воблер. Я щуку к себе, а она от меня. Пока не показалась на поверхность,думал немногим больше десяти. А когда увидел, то немного ослабил фрикцион. И спустя какое-то время она сдалась», — сообщил Константин в соцсети. Кроме гигантской щуки, он поймал судаков, несколько килограммовых окуней и щук, весом от одного до четырех килограмм. По его словам, всю рыбу он поймал спиннингом на воблер. Ранее URA.RU рассказало о рыбаке, поймавшем семь щук. Житель Нефтеюганска пользовался в качестве приманки твистером.