Рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.
«Вижу, недалеко от меня вынырнула крупная рыба. Тут же посылаю туда воблер. Я щуку к себе, а она от меня. Пока не показалась на поверхность,думал немногим больше десяти. А когда увидел, то немного ослабил фрикцион. И спустя какое-то время она сдалась», — сообщил Константин в соцсети.
Кроме гигантской щуки, он поймал судаков, несколько килограммовых окуней и щук, весом от одного до четырех килограмм. По его словам, всю рыбу он поймал спиннингом на воблер.
Ранее URA.RU рассказало о рыбаке, поймавшем семь щук. Житель Нефтеюганска пользовался в качестве приманки твистером.
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