США анонсировали ревизию отношений с Саудовской Аравией

12 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Белый дом проведет ревизию в отношениях с Саудовской Аравией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией. По мнению президента Джо Байдена, их нужно менять. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента», — приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости». «Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить», — добавила она. Ранее ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По данным СМИ, Белый дом уже пытался убедить некоторых участников альянса, в частности Саудовскую Аравию, не сокращать производство нефти. В Вашингтоне признали, что члены ОПЕК+ выбрали сторону России. Сообщалось, что власти США будут искать способы наказания для стран-участниц+. В Кремле заявляли, что Соединенные Штаты теряют самообладание.

США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией. По мнению президента Джо Байдена, их нужно менять. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента», — приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости». «Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить», — добавила она. Ранее ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По данным СМИ, Белый дом уже пытался убедить некоторых участников альянса, в частности Саудовскую Аравию, не сокращать производство нефти. В Вашингтоне признали, что члены ОПЕК+ выбрали сторону России. Сообщалось, что власти США будут искать способы наказания для стран-участниц+. В Кремле заявляли, что Соединенные Штаты теряют самообладание.