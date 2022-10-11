11 октября 2022

Экономист Григорьев предупредил о неизбежной девальвации всех валют мира

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По его прогнозу, сильнее всего пострадают бедные страны Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Мировая валютная система подвергнется девальвации, из-за нее сильнее всего пострадают бедные страны. Об этом предупредил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

«Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий: в 1991—2000 годы произошла накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, которые становились все доступнее; затем был кризис 2008 года, еще больше увеличивший объем глобального долга, пандемия коронавируса, обострившая проблемы в реальном секторе экономике; и, наконец, антироссийские санкции Запада создали ситуацию стратегической нестабильности в 2022 году», — пояснил эксперт, передает «Прайм».

По его словам, в конечном счете у большинства стран произошла разбалансировка бюджетов. Он отметил, что больше всего девальвация валют коснется бедных стран, в последнюю очередь это затронет Америку. Финансист добавил, что российская валюта «фактически выведена из ядра мировой финансовой системы».

В сентябре анонимные источники в кабмине предсказали, что Украину в 2023 году поджидают девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30%. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%.

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Мировая валютная система подвергнется девальвации, из-за нее сильнее всего пострадают бедные страны. Об этом предупредил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев. «Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий: в 1991—2000 годы произошла накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, которые становились все доступнее; затем был кризис 2008 года, еще больше увеличивший объем глобального долга, пандемия коронавируса, обострившая проблемы в реальном секторе экономике; и, наконец, антироссийские санкции Запада создали ситуацию стратегической нестабильности в 2022 году», — пояснил эксперт, передает «Прайм». По его словам, в конечном счете у большинства стран произошла разбалансировка бюджетов. Он отметил, что больше всего девальвация валют коснется бедных стран, в последнюю очередь это затронет Америку. Финансист добавил, что российская валюта «фактически выведена из ядра мировой финансовой системы». В сентябре анонимные источники в кабмине предсказали, что Украину в 2023 году поджидают девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30%. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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