На Украине продолжится рост цен и девальвация гривны в 2023 году

«Этническая правда»: цены на Украине продолжат расти, инфляция составит 30,6%

02 сентября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30% поджидают Украину в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украину в 2023 году поджидают девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30%. Об этом рассказали анонимные источники в кабмине. «Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%», — пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в кабмине. Инфляция по итогам 2023 года составит порядка 30,6%. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.

Украину в 2023 году поджидают девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30%. Об этом рассказали анонимные источники в кабмине. «Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%», — пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в кабмине. Инфляция по итогам 2023 года составит порядка 30,6%. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.