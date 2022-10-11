Избранные тюменцы войдут в «Команду Путина»

Девять жителей Тюменской области стали лауреатами премии «Команда Путина»

Тюменцы, работающие на благо страны и россиян, получат премию «Команда Путина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девять жителей Тюменской области получат награды премии «Команда Путина», которую вручают за работу на благо государства и россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе президентского движения «Народный фронт».

«В Тюмени премия „Команда Путина“ пройдет впервые, лауреатами стали девять человек. Подать свою кандидатуру на нее невозможно. Списки формирует региональное отделение „Народного фронта“. Мы отслеживаем повестку, собираем данные, следим за достижениями тюменцев. Премия вручается тем, кто каждый день делает нашу страну лучше. Думает о России, ее людях, работает на благо государства», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В Тюменской области премию получат врачи, работавшие на Донбассе, пожарные, а также те, кто трудится в области сельского хозяйства, экологии и промышленности. Всего в списке лауреатов девять человек.