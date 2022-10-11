Поисками девочки занимаются волонтеры и полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске третьи сутки идет поиск пропавшей 15-летней Анны Мироновой. Как сообщается в объявлении о пропаже, подростка не видели с 10 октября.

«10 октября вышла из здания института путей сообщения по улице Цвиллинга, 56 и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский разрез глаз, волосы темные до плеч, челка окрашена в красный цвет», — сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион-Спас» в «ВКонтакте».

К особым приметам девушки отнесли серьгу в носу. В день исчезновения на ней было черное пальто с коричневыми карманами, джинсы и ботинки черного цвета.

В группе поиска просят тех, кому известно о местонахождении девочки, обратиться в любой отдел полиции. Также можно связаться с организаторами поиска.