11 октября 2022

В Челябинске третьи сутки ищут пропавшую девочку-подростка. Фото

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Поисками девочки занимаются волонтеры и полиция Фото:

В Челябинске третьи сутки идет поиск пропавшей 15-летней Анны Мироновой. Как сообщается в объявлении о пропаже, подростка не видели с 10 октября.

«10 октября вышла из здания института путей сообщения по улице Цвиллинга, 56 и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский разрез глаз, волосы темные до плеч, челка окрашена в красный цвет», — сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион-Спас» в «ВКонтакте».

К особым приметам девушки отнесли серьгу в носу. В день исчезновения на ней было черное пальто с коричневыми карманами, джинсы и ботинки черного цвета.

В группе поиска просят тех, кому известно о местонахождении девочки, обратиться в любой отдел полиции. Также можно связаться с организаторами поиска.

Фото:

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В Челябинске третьи сутки идет поиск пропавшей 15-летней Анны Мироновой. Как сообщается в объявлении о пропаже, подростка не видели с 10 октября. «10 октября вышла из здания института путей сообщения по улице Цвиллинга, 56 и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский разрез глаз, волосы темные до плеч, челка окрашена в красный цвет», — сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион-Спас» в «ВКонтакте». К особым приметам девушки отнесли серьгу в носу. В день исчезновения на ней было черное пальто с коричневыми карманами, джинсы и ботинки черного цвета. В группе поиска просят тех, кому известно о местонахождении девочки, обратиться в любой отдел полиции. Также можно связаться с организаторами поиска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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