Работники школ Екатеринбурга готовятся получить бронь от мобилизации

12 октября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Константин Шевченко понадеялся, что работники школ получат отсрочку от мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Директора екатеринбургских школ и их заместители работают над получением брони от частичной мобилизации, чтобы не прерывать рабочие процессы в образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Каждая школа индивидуально отрабатывает этот вопрос. У кого-то уже эта бронь есть. Я очень рассчитываю, что руководители и их заместители руководителей (мужчины), которые потенциально будут подлежать мобилизации, будут забронированы. Для нас это очень важно, потому что мужчина в образовании — это огромная ценность», — рассказал Шевченко. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября, после обращения президента Владимира Путина, который заявил о необходимости собрать 300 тысяч бойцов запаса, что составляет около 1% мобилизационного резерва. Они будут доставлены в зону спецоперации, которая проводится с 24 февраля для денацификации и демилитаризации Украины. Соответствующее решение было принято властями РФ после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.

Директора екатеринбургских школ и их заместители работают над получением брони от частичной мобилизации, чтобы не прерывать рабочие процессы в образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Каждая школа индивидуально отрабатывает этот вопрос. У кого-то уже эта бронь есть. Я очень рассчитываю, что руководители и их заместители руководителей (мужчины), которые потенциально будут подлежать мобилизации, будут забронированы. Для нас это очень важно, потому что мужчина в образовании — это огромная ценность», — рассказал Шевченко. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября, после обращения президента Владимира Путина, который заявил о необходимости собрать 300 тысяч бойцов запаса, что составляет около 1% мобилизационного резерва. Они будут доставлены в зону спецоперации, которая проводится с 24 февраля для денацификации и демилитаризации Украины. Соответствующее решение было принято властями РФ после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.