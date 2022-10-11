11 октября 2022

Работники школ Екатеринбурга готовятся получить бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Шевченко понадеялся, что работники школ получат отсрочку от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Директора екатеринбургских школ и их заместители работают над получением брони от частичной мобилизации, чтобы не прерывать рабочие процессы в образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Каждая школа индивидуально отрабатывает этот вопрос. У кого-то уже эта бронь есть. Я очень рассчитываю, что руководители и их заместители руководителей (мужчины), которые потенциально будут подлежать мобилизации, будут забронированы. Для нас это очень важно, потому что мужчина в образовании — это огромная ценность», — рассказал Шевченко.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября, после обращения президента Владимира Путина, который заявил о необходимости собрать 300 тысяч бойцов запаса, что составляет около 1% мобилизационного резерва. Они будут доставлены в зону спецоперации, которая проводится с 24 февраля для денацификации и демилитаризации Украины. Соответствующее решение было принято властями РФ после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.

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Директора екатеринбургских школ и их заместители работают над получением брони от частичной мобилизации, чтобы не прерывать рабочие процессы в образовательных учреждениях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Каждая школа индивидуально отрабатывает этот вопрос. У кого-то уже эта бронь есть. Я очень рассчитываю, что руководители и их заместители руководителей (мужчины), которые потенциально будут подлежать мобилизации, будут забронированы. Для нас это очень важно, потому что мужчина в образовании — это огромная ценность», — рассказал Шевченко. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября, после обращения президента Владимира Путина, который заявил о необходимости собрать 300 тысяч бойцов запаса, что составляет около 1% мобилизационного резерва. Они будут доставлены в зону спецоперации, которая проводится с 24 февраля для денацификации и демилитаризации Украины. Соответствующее решение было принято властями РФ после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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