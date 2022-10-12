Германия увеличит поставки гуманитарной помощи и оружия на Украину

12 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

В правительстве Германии заявили, что дополнительные средства из бюджета пойдут на помощь Украине Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии планирует увеличить поставки гуманитарной помощи и оружия на территорию Украины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Германии, где также представлены списки поставляемого оборудования. «Правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор немецких летальных и нелетальных служб военной поддержки Украины», — заявляют в правительстве. Там добавили, что бюджет на 2022 год увеличен до 2 миллиардов евро, и дополнительные средства пойдут, в первую очередь, на поддержку Украины. Среди поставляемой Германией гуманитарной помощи в списках можно увидеть: 100 тысяч аптечек первой помощи, 405 тысяч пайков на одного человека. Среди оружия и прочего оборудования: 16 гаубиц «Zusana» (совместно с Венгрией и Данией), 130 полевых нагревателей и 36 машин скорой помощи. Ранее издание «Ридус» сообщало, что Украина уже получала две гаубицы «Zusana» от Словакии. Также Федеральное правительство Германии подготавливало «зимний» пакет помощи для Украины на сумму в 11 миллионов евро, как сообщала «Pravda.Ru».

Правительство Германии планирует увеличить поставки гуманитарной помощи и оружия на территорию Украины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Германии, где также представлены списки поставляемого оборудования. «Правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор немецких летальных и нелетальных служб военной поддержки Украины», — заявляют в правительстве. Там добавили, что бюджет на 2022 год увеличен до 2 миллиардов евро, и дополнительные средства пойдут, в первую очередь, на поддержку Украины. Среди поставляемой Германией гуманитарной помощи в списках можно увидеть: 100 тысяч аптечек первой помощи, 405 тысяч пайков на одного человека. Среди оружия и прочего оборудования: 16 гаубиц «Zusana» (совместно с Венгрией и Данией), 130 полевых нагревателей и 36 машин скорой помощи. Ранее издание «Ридус» сообщало, что Украина уже получала две гаубицы «Zusana» от Словакии. Также Федеральное правительство Германии подготавливало «зимний» пакет помощи для Украины на сумму в 11 миллионов евро, как сообщала «Pravda.Ru».