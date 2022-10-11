Вице-мэр из ХМАО раскритиковал уклонистов от мобилизации

12 октября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями, передает журналист URA.RU. «Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, стоите в строю. Никто не испугался мобилизации. К сожалению, есть у нас такие, которые поехали в ближайшее и дальнее зарубежье. Я считаю, что это не мужчины. А здесь стоят нормальные мужики», — сказал Хромченко. Сегодня, 12 октября, из Ханты-Мансийска в учебные части были отправлены порядка 14 человек. Ранее URA.RU писало, что Хромченко был назначен на должность вице-мэра в марте этого года. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора.

Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями, передает журналист URA.RU. «Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, стоите в строю. Никто не испугался мобилизации. К сожалению, есть у нас такие, которые поехали в ближайшее и дальнее зарубежье. Я считаю, что это не мужчины. А здесь стоят нормальные мужики», — сказал Хромченко. Сегодня, 12 октября, из Ханты-Мансийска в учебные части были отправлены порядка 14 человек. Ранее URA.RU писало, что Хромченко был назначен на должность вице-мэра в марте этого года. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора.