11 октября 2022
10 октября 2022

Вице-мэр из ХМАО раскритиковал уклонистов от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями, передает журналист URA.RU.

«Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, стоите в строю. Никто не испугался мобилизации. К сожалению, есть у нас такие, которые поехали в ближайшее и дальнее зарубежье. Я считаю, что это не мужчины. А здесь стоят нормальные мужики», — сказал Хромченко. Сегодня, 12 октября, из Ханты-Мансийска в учебные части были отправлены порядка 14 человек.

Ранее URA.RU писало, что Хромченко был назначен на должность вице-мэра в марте этого года. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора.

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Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные пункты жителями, передает журналист URA.RU. «Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, стоите в строю. Никто не испугался мобилизации. К сожалению, есть у нас такие, которые поехали в ближайшее и дальнее зарубежье. Я считаю, что это не мужчины. А здесь стоят нормальные мужики», — сказал Хромченко. Сегодня, 12 октября, из Ханты-Мансийска в учебные части были отправлены порядка 14 человек. Ранее URA.RU писало, что Хромченко был назначен на должность вице-мэра в марте этого года. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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