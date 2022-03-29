Вице-мэром Ханты-Мансийска назначен генерал Росгвардии. Его хорошо знают в УрФО

29 марта 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Дмитрий Хромченко назначен вице-мэром Ханты-Мансийска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации Ханты-Мансийска появился новый вице-мэр — Дмитрий Хромченко. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора. Информация о кадровом назначении опубликована на сайте мэрии Ханты-Мансийска. «Заместитель главы города Хромченко Дмитрий Викторович. Курирует департамент градостроительства и архитектуры, управление транспорта, связи и дорог», — сообщается на сайте мэрии. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Ханты-Мансийска считает, что с назначением Хромченко чиновник разгрузит функционал первого заместителя главы города Натальи Дунаевской. «На первом заме Дунаевской была очень большая нагрузка. Финансы, экономика, стройка, переселение из аварийного жилья, муниципальная собственность. Все, как вы понимаете, сложные направления, вот стройку и передали», — рассказал инсайдер. Другой источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что Хромченко — выходец из Росгвардии. «Он являлся заместителем командующего Уральским федеральным округом войск нацгвардии по тылу, имеет звание генерал-майора. Но затем был переведен в Северо-западный округ, откуда уже очевидно и перешел на гражданскую службу. Он оставил у себя хорошее впечатление за время службы в УрФО», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе Северо-западного округа Росгвардии не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что пост вице-мэра Ханты-Мансийска в феврале занял Евгений Родионов. До этого назначения он являлся начальником управления корпоративных коммуникаций в компании «Газпромнефть-Хантос». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В администрации Ханты-Мансийска появился новый вице-мэр — Дмитрий Хромченко. До назначения на этот пост он занимал высокопоставленные должности в Уральском и Северо-Западном управлении войск нацгвардии и имеет звание генерал-майора. Информация о кадровом назначении опубликована на сайте мэрии Ханты-Мансийска. «Заместитель главы города Хромченко Дмитрий Викторович. Курирует департамент градостроительства и архитектуры, управление транспорта, связи и дорог», — сообщается на сайте мэрии. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Ханты-Мансийска считает, что с назначением Хромченко чиновник разгрузит функционал первого заместителя главы города Натальи Дунаевской. «На первом заме Дунаевской была очень большая нагрузка. Финансы, экономика, стройка, переселение из аварийного жилья, муниципальная собственность. Все, как вы понимаете, сложные направления, вот стройку и передали», — рассказал инсайдер. Другой источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что Хромченко — выходец из Росгвардии. «Он являлся заместителем командующего Уральским федеральным округом войск нацгвардии по тылу, имеет звание генерал-майора. Но затем был переведен в Северо-западный округ, откуда уже очевидно и перешел на гражданскую службу. Он оставил у себя хорошее впечатление за время службы в УрФО», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе Северо-западного округа Росгвардии не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что пост вице-мэра Ханты-Мансийска в феврале занял Евгений Родионов. До этого назначения он являлся начальником управления корпоративных коммуникаций в компании «Газпромнефть-Хантос».