Гибель пенсионера, просившего легализовать проституцию, проверят силовики ЯНАО

Силовики проводят проверку по факту смерти пенсионера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 66-летнего жителя Ноябрьска (ЯНАО) Федора Арико, которого нашли в лесной избушке 11 октября. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местного жителя в лесной избушке. По предварительным данным следствия 66-летний мужчина ушел в лесную избушку в сентябре. На связь с родственниками последний раз выходил 10 сентября, в планируемые даты в город он не вернулся и на связь больше не выходил. В ходе поисковых мероприятий его тело обнаружено 11 октября в лесу», — говорится в сообщении.

При осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пропал Федор Арико, который с 10 сентября не выходил на связь с близкими. Его нашел мертвым поисково-спасательный отряд «Ямал». Ранее пенсионер предложил президенту РФ Владимиру Путину легализовать в России проституцию и наркотики, так как это бы помогло сократить количество преступлений и венерических заболеваний и пополнять казну налогами.